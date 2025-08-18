Руски генерал е бил тежко ранен на фронтовата линия

Генерал Еседула Абачев, заместник-командир на Северната група сили на Русия, е бил тежко ранен на фронтовата линия във войната с Украйна. Това съобщи високопоставен руски представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Абачев е от руската република Дагестан. Ръководителят на републиката Сергей Меликов заяви в "Телеграм", че генералът е в тежко, но стабилно състояние в "един от най-добрите военномедицински центрове в страната".

В неделя украинското военно разузнаване съобщи, че на Абачев са били ампутирани ръка и крак, след като е бил ранен при украински удар по руска военна колона на магистрала в Курска област в Западна Русия, и че той се лекува в Москва. Ройтерс не можа да потвърди тези данни.

Най-малко около десет руски генерали са били убити във войната, която започна с пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Абачев е завършил Висшето танково командно училище в украинския град Харков, когато Украйна все още е била част от Съветския съюз, който се разпада през 1991 г. Получава Златна звезда на Герой на Русия за ролята си в бойните мисии по време на настоящата война.