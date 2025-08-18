Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом, този път украинецът е с костюм и подкрепление - евролидерите (Видео)

Путин очаква да му се обадя след днешните разговори, коментира републиканецът

Лидерът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинският президент Володимир Зеленски в Белия дом за дългоочакваната среща, на която двамата ще обсъдят потенциалните условия за мир в Украйна.

Редом до украинеца този път в Белия дом са и ключови лидери от ЕС и НАТО, сред които шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и италианската премиерка Джорджа Мелони.

Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортери го питаха: "Какво е вашето послание към украинския народ?", на което републиканецът отговори: "Ние ги обичаме".

В хода на пресконференцията преди срещата Зеленски благодари на Тръмп за усилията му да спре войната, а също така благодари на първата дама Мелания Тръмп за писмото ѝ до Путин, в което му казва, че е време да защити децата и бъдещите поколения по целия свят. Запитан дали Мелания е изпратила писмото на Путин, защото той е агресорът в този конфликт, Тръмп избегна конкретен отговор, като заговори за любовта на съпругата си към децата и желанието ѝ войната да приключи. Той също така твърди, че писмото е било "много добре прието" от Путин.

Зеленски пък връчи на Тръмп писмо от украинската първа дама Олена Зеленска до Мелания. "Моята съпруга, първата дама на Украйна, ѝ дава това писмо. То не е за вас, а за вашата съпруга", каза шеговито Зеленски, предизвиквайки смях в Овалния кабинет.

На въпрос кой се очаква да сложи край на войната - Путин или Зеленски, Тръмп отговори: "Ако днес всичко се нареди, ще имаме тристранна среща... Мисля, че ще имаме разумни шансове да сложим край на войната, когато направим това".

Запитан дали днешната среща е краят на американската подкрепа за Украйна, Тръмп посочи: "Никога не бих казал това, никога не е краят. Хора умират и ние искаме да спрем това (помощта)".

На въпрос дали е готов да отстъпи територии на Кремъл, Зеленски отбеляза продължаващите атаки на Русия преди днешните преговори и беше категоричен, че е необходимо да се сложи край на войната, а Москва да бъде спряна чрез дипломатически средства.

От своя страна Тръмп отбеляза, че "много хора" са били убити миналата седмица. Републиканецът обясни, че както той, така и Зеленски искат да видят края на войната, а също и че вярва, че Путин мисли същото.

Запитан коя страна "държи картите", Тръмп посочи, че не иска да коментира, и добави, че "това не е моята война". Лидерът на САЩ отново обвини предшественика си Джо Байдън, че не е спрял руската инвазия през 2023 г., и повтори, че войната трябва да "завърши добре за всички".

Зеленски и Тръмп в Овалния кабинет - този път украинецът е с костюм. СНИМКА: РОЙТЕРС

Докато Тръмп и Зеленски обсъждаха сериозни теми, дойде и времето да се спомене облеклото на украинеца, а именно костюм. По време на пресконференцията преди срещата репортер отбеляза: "Изглеждате страхотно в този костюм", а Тръмп допълни: "Аз казах същото", възкликна Тръмп.

Последният път, когато двамата се срещнаха във Вашингтон - 28 февруари т.г., дискусията не премина толкова добре и прерасна в скандал, а Зеленски и делегацията му си тръгна по-рано от предвиденото. Тръмп тогава беше и недоволен, че Зеленски пристигна в Белия дом с военна униформа.

На въпрос дали бъдещите гаранции за сигурността на Украйна биха могли да включват американски войски, Тръмп не изключи това като възможност: "Когато става въпрос за сигурност, ще има много помощ...Те са първата линия на отбрана, защото са там, в Европа, но ние също ще им помогнем, ще се включим".

На въпроса дали е готов да проведе избори в страната си, Зеленски отговори: "Разбира се". Той отбялаза обаче, че това зависи от безопасността и обстоятелствата, тъй като по време на война не могат да се провеждат избори.

Запитан за това дали ще има "тежки последствия" за Русия, ако не бъде постигнато примирие, Тръмп отговори: "Не мисля, че е необходимо примирие".

"Можем да работим по мирно споразумение, докато те се бият. Те трябва да се бият. Бих искал да спрат, но стратегически това може да бъде в ущърб на едната или другата страна", обясни републиканецът.

Тръмп заяви, че планира да се обади на Путин след днешните си разговори в Белия дом със Зеленски и европейските лидери, които също са част от срещата. "Той очаква обаждането ми, когато приключим с тази среща", каза Тръмп. Той заяви, че по време на разговора ще повдигне идеята за тристранна среща между него, Путин и Зеленски.

На въпроса от какво трябва Вашингтон да даде на Украйна, за да гарантира сигурността ѝ, Зеленски отговори: "От всичко". Нуждаем се от силна украинска армия - става дума за оръжия, хора, мисии за обучение, разузнавателна информация, обясни украинеца. Той допълни, че ще обсъди това с "нашите партньори - големите страни", включително САЩ.

Тръмп беше попитан дали ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по модела на член 5 от НАТО. Той отговори, че това все още не е обсъждано, но каза за Киев: "Ще им предоставим много добра защита, много добра сигурност. Това е част от плана".

Редом до украинеца този път в Белия дом са и ключови лидери от ЕС и НАТО. Това са шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският лидер Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, премиерите на Италия и Великобритания - Джорджа Мелони и Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", коментира по-рано Тръмп.

Преговорите във Вашингтон са продължение на срещата на върха на 15 август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Макар републиканеца да я обяви за "продуктивна", в крайна сметка от нея не излезе каквото и да е финално решение за край на огъня в Украйна.

Преди ден Тръмп отбеляза, че че Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага, ако иска", но че за Украйна „няма връщане назад", когато става дума за Крим, а освен това няма и "влизане в НАТО".

Очаквайте подробности!