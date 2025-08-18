Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом, този път украинецът е с костюм и подкрепление - евролидерите (Видео)

Путин очаква да му се обадя след днешните разговори, коментира републиканецът
Лидерът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинският президент Володимир Зеленски в Белия дом за дългоочакваната среща, на която двамата ще обсъдят потенциалните условия за мир в Украйна.
Редом до украинеца този път в Белия дом са и ключови лидери от ЕС и НАТО, сред които шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и италианската премиерка Джорджа Мелони.
Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортери го питаха: "Какво е вашето послание към украинския народ?", на което републиканецът отговори: "Ние ги обичаме".
В хода на пресконференцията преди срещата Зеленски благодари на Тръмп за усилията му да спре войната, а също така благодари на първата дама Мелания Тръмп за писмото ѝ до Путин, в което му казва, че е време да защити децата и бъдещите поколения по целия свят. Запитан дали Мелания е изпратила писмото на Путин, защото той е агресорът в този конфликт, Тръмп избегна конкретен отговор, като заговори за любовта на съпругата си към децата и желанието ѝ войната да приключи. Той също така твърди, че писмото е било "много добре прието" от Путин.
Зеленски пък връчи на Тръмп писмо от украинската първа дама Олена Зеленска до Мелания. "Моята съпруга, първата дама на Украйна, ѝ дава това писмо. То не е за вас, а за вашата съпруга", каза шеговито Зеленски, предизвиквайки смях в Овалния кабинет.
На въпрос кой се очаква да сложи край на войната - Путин или Зеленски, Тръмп отговори: "Ако днес всичко се нареди, ще имаме тристранна среща... Мисля, че ще имаме разумни шансове да сложим край на войната, когато направим това".
Запитан дали днешната среща е краят на американската подкрепа за Украйна, Тръмп посочи: "Никога не бих казал това, никога не е краят. Хора умират и ние искаме да спрем това (помощта)".
На въпрос дали е готов да отстъпи територии на Кремъл, Зеленски отбеляза продължаващите атаки на Русия преди днешните преговори и беше категоричен, че е необходимо да се сложи край на войната, а Москва да бъде спряна чрез дипломатически средства.
От своя страна Тръмп отбеляза, че "много хора" са били убити миналата седмица. Републиканецът обясни, че както той, така и Зеленски искат да видят края на войната, а също и че вярва, че Путин мисли същото.
Запитан коя страна "държи картите", Тръмп посочи, че не иска да коментира, и добави, че "това не е моята война". Лидерът на САЩ отново обвини предшественика си Джо Байдън, че не е спрял руската инвазия през 2023 г., и повтори, че войната трябва да "завърши добре за всички".
Докато Тръмп и Зеленски обсъждаха сериозни теми, дойде и времето да се спомене облеклото на украинеца, а именно костюм. По време на пресконференцията преди срещата репортер отбеляза: "Изглеждате страхотно в този костюм", а Тръмп допълни: "Аз казах същото", възкликна Тръмп.
Последният път, когато двамата се срещнаха във Вашингтон - 28 февруари т.г., дискусията не премина толкова добре и прерасна в скандал, а Зеленски и делегацията му си тръгна по-рано от предвиденото. Тръмп тогава беше и недоволен, че Зеленски пристигна в Белия дом с военна униформа.
На въпрос дали бъдещите гаранции за сигурността на Украйна биха могли да включват американски войски, Тръмп не изключи това като възможност: "Когато става въпрос за сигурност, ще има много помощ...Те са първата линия на отбрана, защото са там, в Европа, но ние също ще им помогнем, ще се включим".
На въпроса дали е готов да проведе избори в страната си, Зеленски отговори: "Разбира се". Той отбялаза обаче, че това зависи от безопасността и обстоятелствата, тъй като по време на война не могат да се провеждат избори.
Запитан за това дали ще има "тежки последствия" за Русия, ако не бъде постигнато примирие, Тръмп отговори: "Не мисля, че е необходимо примирие".
"Можем да работим по мирно споразумение, докато те се бият. Те трябва да се бият. Бих искал да спрат, но стратегически това може да бъде в ущърб на едната или другата страна", обясни републиканецът.
Тръмп заяви, че планира да се обади на Путин след днешните си разговори в Белия дом със Зеленски и европейските лидери, които също са част от срещата. "Той очаква обаждането ми, когато приключим с тази среща", каза Тръмп. Той заяви, че по време на разговора ще повдигне идеята за тристранна среща между него, Путин и Зеленски.
На въпроса от какво трябва Вашингтон да даде на Украйна, за да гарантира сигурността ѝ, Зеленски отговори: "От всичко". Нуждаем се от силна украинска армия - става дума за оръжия, хора, мисии за обучение, разузнавателна информация, обясни украинеца. Той допълни, че ще обсъди това с "нашите партньори - големите страни", включително САЩ.
Тръмп беше попитан дали ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по модела на член 5 от НАТО. Той отговори, че това все още не е обсъждано, но каза за Киев: "Ще им предоставим много добра защита, много добра сигурност. Това е част от плана".
Редом до украинеца този път в Белия дом са и ключови лидери от ЕС и НАТО. Това са шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският лидер Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, премиерите на Италия и Великобритания - Джорджа Мелони и Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", коментира по-рано Тръмп.
Преговорите във Вашингтон са продължение на срещата на върха на 15 август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Макар републиканеца да я обяви за "продуктивна", в крайна сметка от нея не излезе каквото и да е финално решение за край на огъня в Украйна.
Преди ден Тръмп отбеляза, че че Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага, ако иска", но че за Украйна „няма връщане назад", когато става дума за Крим, а освен това няма и "влизане в НАТО".
Очаквайте подробности!