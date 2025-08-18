ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова катастрофа с тир край Телиш, където загина Си...

Коща: ЕС ще обсъди ситуацията в Украйна на видеоконференция във вторник

Антонио Коща Снимка: Екс/ @eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ще свика видеоконференция на страните от Европейския съвет утре следобед за обсъждане на срещите във Вашингтон, посветени на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европейският съюз ще продължи да работи заедно със САЩ за траен мир, който да опазва европейските и украински интереси по сигурността“, написа Коща в профила си в социалната мрежа „Екс“.

Конференцията ще бъде свикана в 13:00 ч. централноевропейско време (14:00 ч. българско).

