Коща: ЕС ще обсъди ситуацията в Украйна на видеоконференция във вторник

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ще свика видеоконференция на страните от Европейския съвет утре следобед за обсъждане на срещите във Вашингтон, посветени на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европейският съюз ще продължи да работи заедно със САЩ за траен мир, който да опазва европейските и украински интереси по сигурността“, написа Коща в профила си в социалната мрежа „Екс“.

Конференцията ще бъде свикана в 13:00 ч. централноевропейско време (14:00 ч. българско).