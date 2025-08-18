Канадският премиер: Разочароващо е, че "Еър Канада" и синдикатът не стигнаха до решение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Канада Марк Карни призова авиокомпанията "Еър Канада" (Air Canada) и синдиката, представляващ стюардесите и стюардите, възможно най-скоро да намерят решение на трудовия спор и започналите в събота стачни действия да бъдат прекратени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Карни заяви още, че е разочароващо, че преговорите между превозвача и синдиката не са довели до споразумение за нов трудов договор.

"Намираме се в ситуация, в която буквално стотици хиляди канадци и посетители на страната ни са засегнати от тези действия", каза Карни пред медии.

"Призовавам и двете страни да разрешат (спора) възможно най-бързо" добави той.

По-рано днес "Еър Канада" отмени прогнозите си за печалба за третото тримесечие, както и за годишна печалба, докато стачката на кабинния екипаж спря полетите на компанията.

Стачкуващите стюардеси и стюарди настоява за увеличение на заплатите и заплащане на времето на земята между полетите и при качването на пътниците.