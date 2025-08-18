Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за важните разговори с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се да го призоват да подкрепи Украйна и да изложи гаранциите за сигурност, които САЩ биха предложили, за да помогнат за постигането на примирие с Русия.

Срещите с "висок залог" се провеждат на фона на опасения в Киев и големите европейски столици, че Тръмп е подкрепил предложенията на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната след срещата им в Аляска в петък, и ще изискват от Украйна да направи големи отстъпки на територии, пише БНР.

В Белия дом вече пристигна италианският премиер Джорджа Мелони Снимка: Ройтерс

Очаква се европейските лидери да се фокусират върху получаването на ясни гаранции за сигурност от САЩ, които биха могли да подкрепят преговорите за прекратяване на войната.

В Белия дом вече пристигна председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен Снимка: Ройтерс

В Белия дом вече пристигнаха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Лидерите биват поздравявани при пристигането от Моника Кроули, началник на протокола на Белия дом.