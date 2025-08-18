Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом (Снимки)

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за важните разговори с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се да го призоват да подкрепи Украйна и да изложи гаранциите за сигурност, които САЩ биха предложили, за да помогнат за постигането на примирие с Русия.
Срещите с "висок залог" се провеждат на фона на опасения в Киев и големите европейски столици, че Тръмп е подкрепил предложенията на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната след срещата им в Аляска в петък, и ще изискват от Украйна да направи големи отстъпки на територии, пише БНР.
Очаква се европейските лидери да се фокусират върху получаването на ясни гаранции за сигурност от САЩ, които биха могли да подкрепят преговорите за прекратяване на войната.
В Белия дом вече пристигнаха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Лидерите биват поздравявани при пристигането от Моника Кроули, началник на протокола на Белия дом.