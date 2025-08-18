ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова да установи нова архитектура на сигурността

Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се стреми към надежден и траен мир след войната с Русия и че е готов да установи нова архитектура на сигурността. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

