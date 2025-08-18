ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски поиска властта да обяви война на “ле...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21131917 www.24chasa.bg

Иран: Войната с Израел може да започне отново всеки момент

2404
На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма Снимка: Ройтерс

Първият ирански вицепрезидент Мохамед Реза Ареф предупреди, че нова война с Израел може да избухне всеки момент, предаде Франс прес.

На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма, в рамките на която бяха убити ирански ядрени учени и висши военни. Иран отвърна с ракетни атаки и нападения с дронове срещу Израел. САЩ бомбардираха ядрени обекти в Иран на 22 юни, а на 24 юни бе обявено спиране на огъня, пише БТА.

"Трябва да сме готови за нова конфронтация всеки момент", изтъкна Ареф.

Повече от 1000 души бяха убити в Иран по време на конфликта през юни по данни на иранските власти. Израел съобщи за 28 убити. Западните сили и Израел обвиняват Иран, че иска да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран отрича да има такива амбиции.

На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини