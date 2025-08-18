Започна срещата на Тръмп със Зеленски и европейските лидери (Обновява се)

Започна срещата на върха между лидерът на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски - поредният кръг от преговори за мир в Украйна.

Тръмп и европейските лидери в хода на дискусията. СНИМКА: РОЙТЕРС

Част от нея са и ключови лидери от ЕС и НАТО. Това са шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският лидер Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, премиерите на Италия и Великобритания - Джорджа Мелони и Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", коментира по-рано Тръмп.

В началото на пресконференцията преди срещата Тръмп благодари на присъстващите европейски лидери и каза, че е чест да ги посрещне в Белия дом. Републиканецът допълни, че днешният ден е бил много успешен. "Искаме да спрем убийствата и да разрешим този конфликт", коментира Тръмп.

Републикацет отбеляза, че днес е разговарял директно с Путин и ще му се обади отново след днешната среща: "След това ще организираме тристранна среща и ще видим дали можем да сложим край на конфликта", казва той за войната".

Тръмп изложи целите на преговорите с европейските лидери, като заяви, че ще обсъдят "кой какво ще направи" като част от гаранциите за сигурност за Украйна и "възможни размени на територии", за да се сложи край на войната.

"Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурност за Украйна. И това е една от ключовите точки, които трябва да обмислим, и ще я обсъдим на преговорите", каза Тръмп. Той допълни, че

е "оптимистичен, че заедно можем да постигнем споразумение, което да възпрепятства всяка бъдеща агресия срещу Украйна, и всъщност мисля, че такава няма да има".

Президентът заяви, че въпросът за отстъпването на територии ще вземе "под внимание настоящата фронтова линия".

От своя страна Зеленски заяви, че е имал "много добър разговор" с американския си колега: "Мисля, че имахме много добър разговор с президента Тръмп", като допълни: "Обсъдихме много деликатни въпроси".

В хода на дискусията преди преговорите генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на Тръмп за това, че е прекъснал "застоя" с Путин, като е започнал диалог, и го похвали за усилията му да сложи край на войната. "Ако се справим добре, можем да сложим край на това. И трябва да го направим", коментира нидерландецът.

Рюте добави, че е "въодушевен" от напредъка на преговорите за мир, като призова лидерите да "приключат с това колкото се може по-скоро".

Според Фридрих Мерц днешната среща е "изключително полезна", но подчерта необходимостта от прекратяване на огъня колкото се може по-скоро.

"Честно казано, всички ние бихме искали да видим прекратяване на огъня, най-късно на следващата среща", обърна се той към Тръмп. Германецът добави, че "не може да си представи" тристранната среща да се състои "без прекратяване на огъня" и призова лидерът на САЩ да окаже натиск върху Русия, за да се съгласи с това.

"Ще видим как ще се развият нещата и дали ще успеем да го направим", отвърна Тръмп.

Френският президент смята, че дискусиите за гаранциите за сигурност са дискусии "за цялостната сигурност на европейския континент". Макрон повтори коментарите на Мерц, че прекратяването на огъня е "необходимост" и беше категоричен, че всички лидери "подкрепят тази идея".

Гаранциите за сигурност ще включват силна украинска армия за "години и десетилетия напред" и ангажимент от страна на всички участници в преговорите да изграждат сигурност, коментира още французинът.

Според Киър Стармър може да се постигне "реален напредък" в прекратяването на войната в Украйна, по-специално по отношение на гаранциите за сигурност.

Британският премиер смята, че тристранната среща е "разумна следваща стъпка", като отбеляза, че такава потенциална среща би било "историческа" крачка напред.

Италианската премиерка Джорджа Мелони заяви, че всяко споразумение трябва да се фокусира върху това "да се гарантира, че няма да се повтори", визирайки руската инвазия.

Финландският президент Александър Стуб допълни към коментара на италианката, че гаранциите за сигурност са "голяма част от това".

"Някои от международните медии може да се чудят защо президентът на Финландия е тук. Мисля, че причината вероятно е, че макар и да сме малка страна, имаме дълга граница с Русия", заяви Стуб, визирайки историята на Финландия с Русия, включително съветската инвазия в страната по време на Втората световна война.

"Ако погледна от положителната страна на настоящата ситуация - ние намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще успеем да намерим решение през 2025 г., за да сложим край на агресивната война на Русия и да постигнем траен и справедлив мир", каза още финландецът.

От своя страна шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че е важно да се "спрат убийствата", визирайки призива на Мелания Тръмп да се обърне внимание на тежкото положение на украинските деца.

