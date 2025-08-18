ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп изложи карта на окупираните от Русия територии пред Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Голяма карта на Украйна е изложена в Овалния кабинет, където са седнали американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски. На нея са отбелязани с розово окупираните от Русия територии, съобщава Би Би Си.

Източната част на страната, оцветена в розово, показва територията, която в момента е под контрола на руските военни сили - приблизително 20% от страната.

Това е студено напомняне към украинците в залата относно текущото състояние на тази почти 4-годишна война и може да послужи като нагледно средство за Тръмп да засили натиска върху Зеленски да размени земя за мир.

Лидерът на САЩ посрещна Зеленски в Белия дом по-рано днес за дългоочакваната среща, на която двамата ще обсъдят потенциалните условия за мир в Украйна.

В хода на пресконференцията преди срещата Зеленски благодари на Тръмп за усилията му да спре войната, а също така благодари на първата дама Мелания Тръмп за писмото ѝ до Путин, в което му казва, че е време да защити децата и бъдещите поколения по целия свят.

Преговорите във Вашингтон са продължение на срещата на върха на 15 август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Макар републиканеца да я обяви за "продуктивна", в крайна сметка от нея не излезе каквото и да е финално решение за край на огъня в Украйна.

