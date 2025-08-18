Учени трансплантираха човешки мозъчни клетки на мишки и намалиха депресията им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени са открили начин да превърнат човешки стволови клетки в мозъчни клетки, произвеждащи допамин. Трансплантирането им на мишки е допринесло за намаляване на тревожността и депресивното поведение, както и за засилване на чувството за удоволствие, пише в. "Саут Чайна морнинг пост".

Разработката има потенциал да бъде използвана като терапия за лечение на невропсихиатрични разстройства чрез директно насочване и възстановяване на области в мозъка, участващи в регулирането на настроението, пише БТА.

"Настоящото изследване предоставя концептуални доказателства в подкрепа на използването на клетъчна терапия за лечение на психични разстройства чрез целенасочено възстановяване на дисфункционални невронни вериги", казват изследователите, цитирани от вестника.

Специалистите обясняват, че в средния мозък се различават три основни подтипа допаминергични неврони: A8, A9 и A10. Сред тях A10 играе ключова роля в поведението, основано на възнаграждение и стимулиране.

Изследователите от Китайската академия на науките и компания UniXell Biotechnology, занимаваща се с клетъчна терапия, са разработили метод за получаване на клетки, подобни на A10, чрез въвеждане на специална смес от химикали в човешки стволови клетки на определен етап.

Получените по този начин неврони притежават същите молекулярни и електрически свойства като A10.

Трансплантирането на тези неврони на мишки с депресия, причинена от хроничен стрес, и проявяващи симптоми като отчужденост и загуба на удоволствие, е довело до промени в поведението им, подобни на тези след прием на антидепресанти.

"Настоящото изследване убедително потвърждава концепцията за терапия на базата на неврони A10 за клинично лечение на тежка депресия и разширява потенциалните възможности за прилагане на клетъчна терапия при психични разстройства", казват в заключение неговите автори.

В предишно изследване учени установиха, че клетки на лемур могат да помогнат за лечение на мускулни заболявания при хората.