ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържан е в София младеж, заподзрян в убийството ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21132631 www.24chasa.bg

Зеленски получи комплимент за костюма от репортера, който миналия път се заяде (Видео)

2932
Володимир Зеленски на срещата в Белия дом Снимка: Ройтерс

Срещата между украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп в Белия дом имаше комичен елемент. Той настъпи, когато отново бе повдигната темата за облеклото на украинския президент - въпрос, добре познат от предишното му гостуване във Вашингтон. Тогава репортерът от консервативната медия Real America's Voice Брайън Глен разкритикува Зеленски, че не носи костюм в Овалния кабинет.

Днес журналистът направи комплимент на украинския лидер, казвайки, че изглежда чудесно. Тръмп потвърди.

Зеленски, облечен в тъмен костюм вместо обичайните си военни дрехи, се усмихна и заяви, че помни Глен, пише NOVA.

„Аз смених облеклото, но Вие носите същия костюм като миналия път", през смях коментира Зеленски. Това развесели всички представители на медиите в Овалния кабинет.

Володимир Зеленски на срещата в Белия дом Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини