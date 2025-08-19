Тръмп се обади на Путин и прекъсна преговорите с евролидерите - уреждал му среща със Зеленски

Гаранции за сигурността на Украйна ще бъдат предоставени от ЕС с координация от САЩ, посочи републиканецът

Лидерът на САЩ Доналд Тръмп е прекъснал за малко преговорите за мир с украинския президент Володимир Зеленски и евролидерите в Белия дом, за да се обади на руския си колега Владимир Путин.

Причината - уреждане на среща между руснака и украинеца, на която ще присъства и американският президент.

"В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща между него и президента Зеленски на място, което предстои да бъде определено", обяви републиканеца.

"След тази среща ще имаме тристранна среща, в която ще участват двамата президенти и аз", заяви още Тръмп и допълни, че по време на днешните преговори са били обсъдени гаранции за сигурността на Украйна, които, според него, "ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със САЩ".

От Кремъл потвърдиха, че Тръмп е разговарял с Путин по телефона около 40 минути по време на преговорите си със Зеленски и европейските лидери.

Разговорът е бил "откровен" и "доста конструктивен", заяви съветникът на Путин Юрий Ушаков. Най-важният момент в изявлението на Кремъл е, че според Ушаков Путин и Тръмп са обсъдили "идеята да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на Москва и Киев в преговорите".

След края на срещата, която продължи по-дълго от очакваното, Зеленски беше видян да тръгва от Белия дом с кортеж от охранителни коли. Говорител украинския президент коментира: "Срещата приключи, но европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски засега остават във Вашингтон, за да продължат преговорите, вероятно в друг формат".

Част поредният кръг на преговори за край на войната в Украйна бяха още шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският лидер Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, премиерите на Италия и Великобритания - Джорджа Мелони и Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По-рано преди началото на срещата европейските лидери отправяха похвали към Тръмп за стремежа му да сложи край на войната, но всички се опитаха да изтъкнат и един по-деликатен аргумент, на който Тръмп понякога се е съпротивлявал в миналото - да подкрепяш мира значи първо да подкрепиш Украйна.

"Ако искаме да постигнем мир и да гарантираме справедливост, трябва да го направим обединени", заяви Мелони пред Тръмп и допълни: "Ние сме на страната на Украйна".

"Екипът на Европа и екипът на САЩ помагат на Украйна", добави малко по-късно Александър Стуб.

Френският лидер Еманюел Макрон пък подкрепи идеята, че на срещата с руския президент Владимир Путин трябва да присъства и европейски лидер, защото "когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент".

Междувременно микрофон улови разговор между Тръмп и Макрон, в който лидерът на САЩ му казва: "Мисля, че той иска да сключи сделка. Мисля, че иска да сключи сделка за мен. Разбираш ли? Колкото и налудничево да звучи", като изглежда това се отнася за Путин.

На излизане от Белия дом след преговорите Киър Стармър беше попитан какво е било договорено, като британеца лаконично отговори: "Доста неща".