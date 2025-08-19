Зеленски след срещата с Тръмп: Това беше най-добрият ни разговор

Мисля, че имахме много добър разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви украинският президент Володимир Зеленски. На разговорите в Белия дом с няколко европейски лидери, излъчени в пряк ефир, той окачестви проведената преди това двустранна среща с Тръмп като най-добрата до момента, пише БТА.

Обсъдихме гаранции за сигурност за Украйна, каза Зеленски и допълни, че безопасността на страната му зависи от САЩ, в частност от Тръмп, както и от европейските лидери, участващи в срещата на върха в Белия дом.

Други теми, обсъдени от двамата лидери, са хуманитарни въпроси, размяна на военнопленници, връщане на отвлечените украински деца от Русия. "Всички чувствителни теми - териториални въпроси и т. н. - ще обсъдим на тристранна среща" с Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Зеленски.