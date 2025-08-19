Урсула фон дер Лайен: Трябва да се уверим, че всички отвлечени деца ще се върнат при семействата си в Украйна

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви на срещата на върха в Белия дом, че приоритет на преговорите за Украйна трябва да бъде връщането на отвлечените деца.

"Искам да благодаря, че споменахте хилядите отвлечени деца. Като майка и баба казвам, че всяко едно дете трябва да се върне при семейството си", заяви тя в разговора с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и още няколко европейски лидери, излъчен на живо в канала в "Ютюб" на АП, пише БТА.

"Това трябва да бъде един от основните ни приоритети при тези преговори. Да се уверим, че децата ще се върнат в Украйна при семействата си", заяви Фон дер Лайен.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин заради отвличането и депортирането на украински деца по време на войната. Русия, която не е част от Международния наказателен съд, отрича тези обвинения, посочва Ройтерс.

По-рано вчера Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп съдбата на отвлечените деца.