Рюте: Ако си изиграем картите добре, можем да сложим край на войната в Украйна

1204
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на американския президент Доналд Тръмп, че е намерил изход от задънената улица с президента на Русия Владимир Путин, като е започнал диалог.

Ако си изиграем картите добре, можем да сложим край на войната в Украйна, добави Рюте на срещата в Белия дом с Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидери от ЕС.

"Трябва да спрем убийствата, трябва да спрем разрушаването на украински инфраструктура, това е ужасна война", каза той в краткото си изказване, излъчено на живо в канала на Асошиейтед Прес в "Ютюб", пише БТА.

Рюте благодари също така на Тръмп за готовността му да участва в гаранции за сигурността на Украйна.

