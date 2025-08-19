Рюте: Ако си изиграем картите добре, можем да сложим край на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на американския президент Доналд Тръмп, че е намерил изход от задънената улица с президента на Русия Владимир Путин, като е започнал диалог.

Ако си изиграем картите добре, можем да сложим край на войната в Украйна, добави Рюте на срещата в Белия дом с Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидери от ЕС.

"Трябва да спрем убийствата, трябва да спрем разрушаването на украински инфраструктура, това е ужасна война", каза той в краткото си изказване, излъчено на живо в канала на Асошиейтед Прес в "Ютюб", пише БТА.

Рюте благодари също така на Тръмп за готовността му да участва в гаранции за сигурността на Украйна.