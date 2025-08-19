ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мелони: Италия подкрепя идеята за гаранции за сигурност на Украйна по модела на договора за НАТО

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна по модела на принципа на Член 5 от Северноатлантическия договор.

Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на разговори в Белия дом на европейски лидери с президентите на САЩ и Украйна и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, пише БТА.

„Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност – как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварителното условие за всякакъв мир," заяви Мелони в изказването си.

Ръководителката на италианското правителство изрази подкрепа за прилагането на принципа на колективна отбрана, при който нападението срещу един съюзник се смята за нападение срещу всички – както е залегнало в Член 5 на НАТО, предаде Укринформ.

„Щастлива съм, че ще обсъдим това, щастлива съм, че ще започнем от предложение, което, така да се каже, е по модела на Член 5 и което беше италианско от самото начало. Ние винаги сме готови да представяме нашите предложения за мир, за диалог – това е нещо, което трябва да изградим заедно, за да гарантираме мира и да защитим сигурността на нашата нация", подчерта Мелони.

