Кирил Дмитриев след срещите в Белия дом: Важен ден на дипломация с фокус върху траен мир

Важен ден на дипломация. Това заяви руският специален пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви след вчерашните срещи в Белия дом между президентите на САЩ, Украйна и няколко европейски лидери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес беше важен ден на дипломация с фокус върху траен мир, а не временно спиране на огъня", написа Дмитриев в "Екс". Той обаче не направи изрична препратка към разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, последвани от среща в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.