Финландският президент: Ние сме отбор "Европа" и отбор "Съединени щати" в помощ на Украйна

През последните 2 седмици постигнахме по-голям напредък към приключването на тази война, отколкото постигнахме през последните 3 години и половина, заяви финландският президент Александер Стуб на среща в Белия дом с президентите на САЩ и Украйна, с други европейски лидери и с генералния секретар на НАТО.

"Фактът, че сме седнали около тази маса днес, има символика и показва, че сме отбор "Европа" и отбор "Съединени щати" в помощ на Украйна", каза Стуб, чието изявление беше излъчено на живо, пише БТА.

Според него някои от чуждестранните медии може би се чудят защо президентът на Финландия е на тези преговори. Причината по думите му е, че може и Финландия да е малка страна, но има дълга граница с Русия и е участвала в две войни срещу Съветския съюз през 20. век.

"Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще можем да намерим решение през 2025 г. да спрем военната агресия на Русия и да постигнем траен и справедлив мир", добави Стуб.

В Белия дом се проведе снощи среща, в която взеха участие президентите на Съединените щати и Украйна, заедно с водещи европейски лидери - председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александер Стуб и британският премиер Киър Стармър.