Financial Times: Украйна купува US оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага сделка за оръжия за 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ, пише в нов доклад, цитиран от Financial Times.

Според изданието Киев ще обещае да купи американски оръжия като част от сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.

В доклада се казва още, че европейските съюзници на Украйна ще финансират сделката. Съгласно предложенията Киев и Вашингтон ще се споразумеят и за сделка на стойност 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании, пише NOVA.

Financial Times съобщава още, че предложенията са били споделени със САЩ преди срещите в понеделник.