ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Kриминалистът Иван Савов за убийството в Първомай:...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21133175 www.24chasa.bg

Financial Times: Украйна купува US оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

1948
Украйна предлага сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ СНИМКА: Pixabay

Украйна предлага сделка за оръжия за 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ, пише в нов доклад, цитиран от Financial Times.

Според изданието Киев ще обещае да купи американски оръжия като част от сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.

В доклада се казва още, че европейските съюзници на Украйна ще финансират сделката. Съгласно предложенията Киев и Вашингтон ще се споразумеят и за сделка на стойност 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании, пише NOVA.

Financial Times съобщава още, че предложенията са били споделени със САЩ преди срещите в понеделник.

Украйна предлага сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини