Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна ще бъдат изготвени до 10 дни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви след срещата си с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Ройтерс.

"Готови сме за двустранна среща с Путин, а след това ще имаме тристранна среща" с Тръмп, допълни Зеленски, цитиран от АФП.

Темата за евентуални териториални отстъпки, за каквито настоява Русия, е "въпрос, който ще оставим за мен и Путин", каза Зеленски.

Украинският президент по-рано настояваше Русия да се съгласи на спиране на огъня преди среща между него и Путин, но в вчера каза, че ако Украйна започне да поставя условия, руснаците ще направят същото, предаде АП.

"Затова смятам, че трябва да се срещнем без предварителни условия и да мислим какъв напредък може да се постигне по пътя към края на войната", каза Зеленски.