Макрон: Една от гаранциите за сигурност трябва да бъде силна украинска армия

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че една от гаранциите за сигурност, която трябва да съпътства всяко мирно споразумение с Русия, ще бъде силна украинска армия, способна да възпрепятства всякакви нови атаки, предаде АФП.

„Днес следобед имах възможността да обърна внимание върху съдържанието на тези гаранции за сигурност, които са силна украинска армия, способна да устои на всякакви опити за нападение и да ги възпрепятства, и следователно без ограничения по брой, капацитет и въоръжение", заяви той пред журналисти след среща в Белия дом с американския и украинския президент, както и с други европейски лидери.

Френският президент добави, че въпросът с евентуалните териториални отстъпки от страна на Украйна не е бил разгледан по време на вчерашните дискусии с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и други европейски лидери.