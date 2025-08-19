ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима загинали и 24 ранени при катастрофи в страна...

Времето София 18° / 18°
Русия е свалила 23 украински дрона през изминалата нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха и прехванаха тази нощ 23 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Руското ведомство уточнява, че дроновете са свалени над руски области и над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унощожиха 23 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 13 дрона - над територията на Волгоградска област и по 5 дрона - над територията на Ростовска област и" над Крим, се казва в изявление на министерството на отбраната.

