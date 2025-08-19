ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руска въздушна атака прекъсна електричеството в някои райони на Полтавска област

Руска атака тази нощ срещу административните райони Лубенски и Кременчукски в украинската Полтавска област СНИМКА: Пиксабей

Руска атака тази нощ срещу административните райони Лубенски и Кременчукски в украинската Полтавска област доведе до спиране на тока, което засегна стотици потребители, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Полтавска област Володимир Когут.

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект, пише БТА.

„За щастие, няма жертви", заяви Когут в комуникационното приложение „Телеграм".

Той посочи, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.

