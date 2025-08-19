Хиляди се включиха в митинга на опозиционната Народнорепубликанска партия в турския град Айдън

Основната турска опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) проведе снощи в град Айдън, Западна Турция, 47-ия протест срещу арестите на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и други кметовете на опозицията, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Екрем Имамоглу, който беше задържа на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Митингът снощи е първата внушителна проява на НРП, след като по-рано този месец кметицата на голямата община на Айдън Йозлем Черчиоглу, която в продължение на три мандата бе на кметския пост от опозиционната НРП, премина към управляващата Партия на справедливостта и развитието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В митинга, който опозиционната НРП организира в знак на демонстрация на сила на големия градски площад "Ататюрк" в Айдън, се стекоха около 50 хиляди души от града и съседните окръзи, както и депутати и активисти на НРП, съобщи опозиционният вестник "Биргюн".

Митингът се излъчи на живо от проопозиционните медии като телевизиите "Сьозджу" и "Халк".

В речта си пред събралите се на протест лидерът на НРП Йозгюр Йозел призова президента Ердоган за нови изборите в Айдън.

„Години наред Айдън избираше кандидата, номиниран от НРП, и народът на Айдън поставяше волята си на страната на НРП. Онези, които не успяха да спечелят Айдън миналата седмица, обаче се опитаха да узурпират волята на Айдън, да откраднат волята му с шантаж. Ако имате смелостта, нека подновим изборите в Айдън! Хайде, нека поставим урните в Айдън! Кандидатът на Ердоган (кметицата Йозлем Черчиоглу - бeл. ред ) е политически грабител, политически джебчия. Кандидатът за новите избори в Айдън са хората, събрани на този площад, това са истинските стопани на Айдън", заявил Йозел, цитиран от агенция АНКА. Опозиционният лидер посочил, че "решението на кметицата на Айдън да смени партията имало за цел да деморализира НРП, но това е било неуспешно".

Речта на Йозел бе често прекъсвана от възгласи "Оставка на кметицата" и "Не на обогатяването й на гърба на общината".

На много места в града бяха окачени транспаранти с протестни надписи срещу кметицата, с искания да бъдат анулирани предишните избори, на които като кандидат на НРП тя спечели над 344 000 гласове, както и да бъдат насрочени нови избори.

На митинга бе прочетено писмо от намиращия се в затвора Екрем Имамоглу.

В посланието си той посочва необходимостта от защита на демокрацията и волята на народа и призовава организациите на НРП да се обединят и да се борят. „Няма да се откажем от доверието на народа под какъвто и да е натиск или заплаха," заяви Имамоглу.

Междувременно съдът в Истанбул постанови кметът на централната община на Истанбул Бейоглу Инан Гюней заедно със други 17 заподозрени, които бяха задържани преди няколко дни като част от разследване за корупция в голямата община на Истанбул, да останат в ареста. Други 24 заподозрени са били условно оставени на свобода със забрана за пътуване зад граница, информира ТРТ Хабер.