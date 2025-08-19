На 93 години почина братът на Ралф Лорен - Леонард

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-големият брат на емблематичния моден дизайнер Ралф Лорен почина на 93-годишна възраст.

Леонард Лорен, известен като Лени, почина в апартамента си в Палм Бийч, Флорида, на 16 август, съобщиха източници, цитирани от "Дейли Мейл".

В съобщение, разпространено сред жителите на сградата му, Лени е наречен „обичана част от общността, чието присъствие е докосвало почти всички".

Той е описан като „стилен, изискан и безупречно облечен - човек с добра дума за всички, с изключителна памет и дарба за разказване на истории".

Съседите казаха, че смъртта му е оставила сградата и общността „опустели" и заявиха, че той "рядък тип човек, който се е издигнал до върха на играта си и е оставил трайно впечатление у всеки, когото е срещнал".

Лени е бивш вицепрезидент на "Ралф Лорен" и е бил член на управителни съвети, включително на Националното хуманно общество и болница „Колумбия Презвитериан".

Той разделял времето си между Палм Бийч, Уестчестър, Ню Йорк и Хамптънс.

Погребението му ще се състои на 19 август в Ню Йорк.

Лени оставя след себе си децата си Бет Лорън и съпруга ѝ Майкъл Ленгел, Сюзън Фауст и съпруга ѝ Филип Фауст, заедно с две внучета, Тейлър и Брандън Фауст.

Брат му Ралф е на 85 години, а другият Джери - на 90 години. По-голямата му сестра Телма почина преди него. Съпругата на Лени, Рене, също почина през 2009 г.

Филантропът, автор и защитник на правата Джийн Шафироф публикува в инстаграм в понеделник: „Лени Лорън беше мил и грижовен човек - и винаги истински джентълмен. Той беше обичаният по-голям брат на Ралф Лорен. Изпитвах най-голямо уважение към него."

„Изказвам съболезнования на прекрасното му семейство. Палм Бийч няма да е същият без Лени Лорен."

Роден като Лени Лифшиц през 1923 г. в Бронз, Лени по-късно променя фамилията си на Лорен, подобно на братята си.

След като служи в американската армия след колежа, той започва работа в опаковъчната индустрия, работейки с клиенти за луксозни бижута като Seiko, Tiffany и Cartier.

По-късно работи за брат си - модния дизайнер Ралф.

Известен със своята „ангажираща и социална личност", Лени, сега пенсиониран от "Ралф Лорен", е бил и страстен играч на голф.