В Иран екзекутираха публично мъж за убийство на семейство

В Южен Иран днес екзекутираха публично мъж, признат за виновен за убийството на четирима души от едно семейство, предаде новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от БТА.

"Един от извършителите на бруталното убийство на четирима членове на едно семейство в Бейрам, провинция Фарс, бе екзекутиран днес публично", съобщи Мизан.

Осъденият, заедно със съпругата си, е убил майка и трите ѝ деца през октомври миналата година, уточнява новинарската агенция на иранското правосъдие.

Двамата бяха осъдени на смърт през февруари, като присъдата бе потвърдена от иранския Върховен съд през април, според ирански медии.

Мизан уточнява, че съпругата, която е в затвора, също ще бъде екзекутирана, но не се съобщава кога.

В Иран за убийства и изнасилвания се налага смъртно наказание.

