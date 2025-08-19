Украинските ВВС: Русия атакува тази нощ Украйна с 270 дрона и 10 ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна казаха днес, че Русия е използвала 270 дрона и 10 ракети през нощта за една от най-големите си атаки този месец, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Свалени са били 230 дрона и 6 ракети. Удари са били регистрирани на 16 места с 4 ракети и 40 дрона, обобщиха украинските ВВС.

Представители на украинските власти заявиха, че руската атака тази нощ, която разтърси централния украински град Кременчук и остави стотици потребители в Полтавска област без ток, е доказателство за това, че руският президент Владимир Путин не иска мир.

На вчерашната среща на върха на върха в Белия дом американският президент Доналд Тръмп каза на украинския си колега Володимир Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяко споразумение за прекратяване на войната, започната от Русия.

След срещата Тръмп се обади на руския лидер и започна да организира среща между Путин и Зеленски.

„В същия момент, в който Путин уверяваше Тръмп по телефона, че търси мир, и когато президентът Володимир Зеленски провеждаше разговори в Белия дом с европейски лидери за справедлив мир, армията на Путин започна поредната масирана атака срещу Кременчук", каза в „Телеграм" кметът на Кременчук Виталий Малецки и добави, че десетки експлозии са разтърсили града.

„За пореден път светът видя, че Путин не иска мир – той иска да унищожи Украйна", каза още той.

Мащабът на атаката не е ясен. Украинските ВВС съобщиха през нощта, че централната част на Украйна е под заплаха от атака с крилати ракети.

Областният управител на Полтавска област Володимир Когут заяви, че атаката е нанесла щети по административни сгради на местен енергиен обект.

„За щастие, няма жертви", каза Когут в „Телеграм".

Той добави, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.

Засега няма коментар от руска страна.

Русия от своя страна съобщи, че украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожари в петролна рафинерия и на покрива на болница във Волгоградска област.

От началото на войната и двете страни нанасят удари по ключова за армията инфраструктура на територията на другата страна, включително енергийна инфраструктура, отбелязва Ройтерс.