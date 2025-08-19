Германският външен министър призова Путин да се съгласи на прекратяване на огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на посещение в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио, Вадефул заяви, че след конструктивната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери "някой трябва да направи ход. И този човек е президентът Путин."

Германският външен министър отбеляза, че мирното споразумение ще изисква силни гаранции за сигурността на Украйна.

"Ние и американците сме готови да ги предоставим", каза той и допълни: "Едно нещо е ясно: оръжията трябва най-накрая да замлъкнат."

На въпроса какви биха могли да бъдат тези гаранции, Вадефул отговори: "Заедно със САЩ, ние като европейски партньори сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност и да гарантираме, че те са ефективни."

Германският външен министър обаче подчерта, че Путин първо трябва да е готов "да преговаря по наистина сериозен начин и, преди всичко, да се съгласи на прекратяване на огъня".

По думите на Вадефул, гаранциите за сигурност трябва да бъдат достатъчно солидни, "за да може Украйна да разчита, че е в безопасност и няма да бъде атакувана отново".

"Тогава Украйна ще трябва да обмисли много внимателно какви преговори ще води и какъв резултат може да приеме", допълни той.

Министърът описа като решаваща стъпка постигнатото споразумение с Тръмп за участието на САЩ в предоставянето на тези гаранции за сигурност, наричайки участието на Вашингтон основна предпоставка за тяхната ефикасност.