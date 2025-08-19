Кипър праща помощи за Газа през пристанище в Израел

Кипър е изпратил 1200 метрични тона хуманитарна помощ за Газа по море през израелското пристанище Ашдод,, съобщи днес кипърското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Предварително провереният товар ще бъде прехвърлен без допълнителни проверки за сигурност при пристигането си в Ашдод, а международната хуманитарна организация „World Central Kitchen" ще бъде краен изпълнител и дистрибутор, съобщи още министерството.

„Цялото начинание е под егидата на механизма за доставка на ООН", се казва в съобщението.

Газа е опустошена от близо двугодишното военно нападение на Израел, при което загинаха над 61 000 палестинци, според информация на палестинските здравни власти, като не се прави разлика между военни и цивилни, припомня агенцията. Сухопътната и въздушна война също така доведе до глад в Газа, като доставките на хуманитарната помощ значително се забавят. Според здравните власти, над 200 жители на Газа са починали от недохранване.

Израел заявява, че офанзивата му е в самозащита, след като бойци на палестинската групировка "Хамас" преминаха в Израел през октомври 2023 г., като убиха 1200 души и взеха за заложници около 250 души, пише БТА.