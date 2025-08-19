ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

КМГ: Товарните влакове от Шънджън към Европа бележат стабилен ръст за пет години

КМГ

Първият влак тръгна на 18 август 2020 г. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Експресната товарна линия Китай–Европа, тръгваща от Шънджън, отбеляза петата си годишнина в понеделник с влак, превозващ домакински електроуреди, електроника и други стоки с дестинация Русия. Това съобщиха от КМГ.

За пет години маршрутът е обслужил общо 878 влака, които са транспортирали над 85 000 стандартни контейнера със стоки на стойност над 3 милиарда щатски долара.

Първият влак тръгна на 18 август 2020 г., натоварен с машини и електронни изделия за Дуйсбург, Германия. Оттогава жп карго мрежата от Шънджън се разрасна от едва един до вече 27 маршрута, обхващащи 47 държави и региона, включително Германия, Чехия, Италия и Русия. Стойността на превозените товари се увеличава непрекъснато вече пет поредни години.

Първият влак тръгна на 18 август 2020 г. Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

