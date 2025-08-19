КМГ: В Китай има близо 16 милиона медицински работници

Днес в Китай се отбелязва Денят на лекаря. Отговорник от Държавната комисия по здравеопазване съобщи, че през последните години броят на лекарите в страната стабилно нараства, а медицинските технологии и нивото на обслужване се подобряват непрекъснато. Това позволява на народа достъп до по-качествени медицински услуги. Това съобщиха от КМГ.

Дзяо Яхуей, директор по медицинските политики към Комисията, заяви, че до края на 2024г. общият брой на медицинските работници в страната е достигнал 15,78 милиона души, от които 5 милиона са практикуващи лекари и асистенти. Броят на лекарите на всеки 1000 души население вече е 3,61, поддържайки най-голямата система за медицински услуги в света.