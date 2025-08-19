КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използван за 20 излизания в Космоса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скафандър B за извънбордови дейности, използван от астронавта Чън Дун на 15 август при третата серия „космически разходки" на екипажа на „Шънджоу-20" в Китайската космическа станция, вече е бил използван общо 20 мисии. Това съобщи в понеделник Китайската агенция за пилотирани космически полети, цитирана от КМГ.

Така скафандърът стана първият от този тип в китайската станция, достигнал заложената цел за удължен експлоатационен срок от 20 космически излизания в рамките на четири години.

В сравнение с първото поколение скафандри „Фейтиен", тези от второто поколение са по-безопасни, по-надеждни и по-ефективни. Новите технологии осигуряват по-добра защита и значително улесняват операциите на астронавтите, като дават ключова подкрепа за изграждането и функционирането на космическата станция.