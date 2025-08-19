ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Броят на новите международни маршрути за превоз на товари се е увеличил с над 50% за първото полугодие

От началото на тази година товарните и пощенските превози продължават да нарастват

Китайската федерация за логистика и покупки представи официални данни, според които през първата половина на тази година броят на новите международни въздушни товарни маршрути се е увеличил с повече от 50% на годишна база, а делът на международния обем на товарите продължава да нараства. Това съобщиха от КМГ.

От началото на тази година товарните и пощенските превози продължават да нарастват, а делът на товарните превози по международни маршрути отбеляза възходяща тенденция, дължаща се на трансграничната електронна търговия и други отрасли.

През първата половина на 2025 г. международният товарен и пощенски трафик надминава 2,037 млн. тона, което представлява увеличение от 23,4% на годишна база.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

