КМГ: Най-популярното китайско приложение за редактиране на снимки отчита 12,3% ръст на приходите

Китайската технологична компания Meitu, известна със своите приложения за подобряване на селфита и обработване на снимки, публикува в понеделник финансовите си резултати за първата половина на 2025 г. Приходите достигат 1,8 милиарда юана (около 252,4 милиона щатски долара), което е годишен ръст от 12,3%. Това съобщиха от КМГ.

Компанията посочва като основни фактори за успеха пробивите в прилагането на изкуствен интелект, увеличаването на платените абонати по света и бързото развитие на абонаментния бизнес за дизайн и визуални услуги.

Основана през октомври 2008 г., Meitu днес има 280 милиона активни месечни потребители глобално, което е ръст от 8,5% на годишна база.