Евродепутати номинираха протестиращите студенти в Сърбия за наградата "Сахаров" на ЕС

Евродепутати номинираха сръбските студенти, които участват в антиправителствени протести, за наградата "Сахаров", която ЕС връчва на защитаващите свободата на мисълта и човешките права, съобщават сръбски и словенски медии.

Номинацията е по инициатива на словенската депутатка в Европейския парламент Ирена Йовева и на австрийския й колега Хелмут Брандщетер, като те призовават и други евродепутати да се присъединят към тях.

Осъждаме силно бруталното насилие срещу протестиращите и призоваваме Европейската комисия и държавите членки да защитят върховенство на закона, свободата на медиите и мирното събиране в Сърбия, написа вчера Йовева в профила си в социалната мрежа Екс, пише БТА.

Вълна от протести, начело със студенти, заля Сърбия след падането на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, в резултат на което загинаха 16 души. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на гарата. В началото на май студентите издигнаха искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Йовева посочва, че след рухването на козирката, студентите излизат на улицата, където се борят за ценностите, за които се застъпва ЕС, а именно - зачитане на правата на човека, демокрацията, достойнството и върховенството на закона, посочва агенция Бета.