Гръцката полиция блокира банкови сметки на фермери заради незаконно придобиване на субсидии

Гръцките власти предприеха мерки за замразяване на активи на лица, обвинени в незаконно получаване на селскостопански субсидии от ЕС чрез гръцката агенция за изплащане на такива средства (ОПЕКЕПЕ), съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Полицията вече издаде над 50 отделни заповеди за блокирането на банкови сметки, недвижимо имущество и други активи, свързани с незаконното придобиване на субсидии.

Стойността на активите, върху които е наложено ограничение, се оценява на над 1,5 милиона евро, което е приблизително равно на сумата, за която се смята, че е била неправомерно разпределена на гръцки фермери.

Скандалът със злоупотреба с европейски средства се разрази, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу 100 лица в Гърция. За разследването на Европейската прокуратура съобщи през февруари „Политико". Изданието писа, че гръцките граждани, обект на разследването, са получили с декларации с невярно съдържание плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на агенцията, а няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи (ААДЕ), а през юни Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.