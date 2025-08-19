Институтът за изследване на войната: Кремъл не е поемал ангажимент за двустранна среща

Кремъл не е поемал публично ангажимент за двустранна или тристранна среща на върха, противно на това, което обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след многостранната среща на високо равнище в Белия дом вчера, коментира на своя сайт Институтът за изследване на войната.

Базираният във Вашингтон мозъчен тръст цитира думите на Тръмп, че се е обадил на своя руски колега Владимир Путин след разговорите си в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски и редица европейски лидери и е започнал да урежда двустранна среща между ръководителите на Русия и Украйна. Без да посочи дата и място на тази среща, той добави, че в някакъв момент след нея ще има тристранни разговори с Путин и Зеленски, пише БТА.

Кремъл обаче не е поемал публично ангажимент за такива срещи, коментира Институтът за изследване на войната и цитира изказване, което съветникът на руския президент по външната политика Юрий Ушаков е направил след телефонния разговор между Путин и Тръмп, последвал многостранната среща в Белия дом.

Двамата "изразиха подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна" и отбелязаха, че "ще е необходимо да бъде проучена възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна", е заявил Ушаков, имайки предвид сравнително ниското равнище на делегациите на двете страни в конфликта по време на няколкото кръга преговори помежду им в Истанбул тази година.

Според американските анализатори тази позиция показва, че далеч няма съгласие за двустранна или тристранна среща на върха.