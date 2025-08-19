ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж запали кола до парламента в турската столица

Анкара.

Мъж запали тази сутрин автомобил в непосредствена близост до турския парламент, като на място незабавно са изпратени екипи на пожарната, които са потушили огъня, преди той да се разрасне, съобщава турското издание „Йени шафак", цитирано от БТА.

По-късно днес в Турския парламент ще се проведе поредното заседание на Комисията по разоръжаване на Кюрдската работническа партия (ПКК), на което ще бъдат изслушани близки на загиналите по време на конфликта между турското правителство и кюрдската организация.

Запаленият автомобил не е случаен, посочва „Йени шафак", като подчертават, че той е марка „Торос" с бял цвят – съчетание, което е символ на множество неразгадани случаи на убийства и изчезвания в югоизточната част на страната през 90-те години. В този период има множество случаи, в които хора, представящи се за полицейски служители, прибират граждани с „бял Торос" и повече никой не чува за тях, отбелязва още изданието.

В официално съобщение на турската полиция се посочва, че арестуваният е с психични отклонения и е бил задържан неколкократно. Започнало е разследване на случая.

