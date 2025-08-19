Президентът на Венецуела нареди разполагането на 4,5 млн.военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции, компонент от Боливарските национални въоръжени сили, в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Тази седмица ще активирам специален план , включващ над 4,5 милиона милиционери, които да осигуря покритие на цялата територия на страната", каза Мадуро в интервю по телевизията.

Той заяви, че милициите ще бъдат подготвени, активирани и въоръжени.

„Мирният план цели да се разположи целият капацитет на милициите", добави той.

След изявлението на Мадуро, министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо заяви, че военни са разположени и в акваторията на Карибско море.

По-рано този месец САЩ удвоиха наградата си за информация, водеща до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара, обвинявайки го в трафик на наркотици като ръководител на Картела на слънцата.

Съобщава се също, че САЩ са започнали да разполагат 4000 агенти, предимно морски пехотинци, във водите на Латинска Америка и Карибите за борба с наркокартелите, като засилват присъствието си със самолети, кораби и ракетни установки.

Информацията беше разкрита за първи път от телевизия Си Ен Ен, която се позова на два източника от американското министерство на отбраната, а по-късно беше потвърдена от местни медии.