Полската полиция разби наркотрафикантски мрежи и иззе дрога за 275 млн.долара

Полската полиция съобщи днес, че е разбила множество взаимносвързани наркотрафикантски мрежи, които са действали в цяла Европа, като е конфискувала наркотици на стойност 1 милиард злоти (275 милиона долара), предаде Ройтерс.

Ядрото на престъпните групи са били поляци, живеещи в Испания, , като някои от членовете са имали връзки с полски футболни хулигани, се казва в изявление на Централното следствено бюро на Полша (ЦСБ), пише БТА.

„По време на разследването бяха конфискувани 600 килограма марихуана, 180 килограма хашиш, 40 килограма амфетаминов сулфат, както и седем огнестрелни оръжия и няколкостотин патрона", съобщи ЦСБ.

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа, главно в Република Ирландия, Германия, Австрия и Скандинавия. Разследването е проведено съвместно с правоприлагащи органи от редица страни от ЕС, казаха още от ЦСБ.