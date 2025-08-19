Външният министър на Германия разкритикува Китай и Северна Корея за напрежението в Индо-тихоокеанския регион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини днес Китай и Северна Корея, че застрашават международната стабилност чрез агресивните си действия в Индо-тихоокеанския регион, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Правилото е, че границите никога не се променят със сила. Нито в Европа, нито в Индо-тихоокеанския регион, нито никъде по света", отбеляза Вадефул по време на посещение при Седми американски флот и в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио.

Германският външен министър подчерта жизненоважната роля на силните партньорства за поддържането на мир, сигурност и стабилност.

Базата в Йокосука е от стратегическо важно значение за запазване на стабилността в Индо-тихоокеанския регион, каза Вадефул. Той отбеляза, че заедно с близките си партньори от Г-7 - Япония и САЩ, Германия е загрижена заради нарастващото напрежение в региона.

Седм американски флот е разположен в Япония в съответствие с двустранно споразумение за сигурност, подписано 1960 г., за да допринесе за нейната сигурност, посочва ДПА.

Повече от 26 000 американски военни живеят и служат в базата в Йокосука. Зоната на дейност на Седми американски флот, който се състои от над 70 военни кораба, включително самолетоносач и подводница, които са разположени в Йокосука за постоянно, обхваща 36 държави, отбелязва ДПА.