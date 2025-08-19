Куче намери стопанина си мъртъв зад градинска барака след инцидент с верижен трион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж беше открит мъртъв зад градинска барака два дни след като получил тежка травма при инцидент с верижен трион.

54-годишният Ед Пари се е занимавал с градинарство и домакински работи около семейния дом в Сийсалтър, близо до Уитстабъл, когато си наранил китката с триона.

След това той изчезнал и не бил забелязан близо 48 часа, преди тялото му да бъде открито зад бараката на 23 април.

Съпругата на г-н Пари, Ейми подала сигнал в полицията. Тя съобщила за изчезването му, а органите на реда започнали мащабно издирване.

Въпреки усилията им, водопроводчикът останал незабелязан между оградата на градината и бараката. Открит бил едва когато семейното куче го намерило.

Разследването показа, че г-н Пари е получил тежка травма на лявата си китка, докато е работил в градината с ръчния верижен трион.

54-годишният мъж, който ръководел успешен водопроводен бизнес, бил обявен за изчезнал от съпругата си, след като тя се прибрала вкъщи и не могла да го открие.

По-рано същия ден тя е завела по-големия от двамата им сина в Ашфорд, докато съпругът й е завел по-малкия им син в Кентърбъри.

Г-жа Пари започнала да се тревожи все повече, когато намерила по-малкия им син сам вкъщи, а ключовете и портфейлът на съпруга ѝ били все още в къщата.

Тя се опитала да се свърже с него няколко пъти, като му се обаждала по телефона, но без успех. След четири часа чакане и търсене се обадила в полицията.

Полицаите дошли в къщата, за да проведат предварително разследване, но въпреки претърсването на имота, не намерили тялото на г-н Пари.

Били проверени финансовите документи и записите от камерите за видеонаблюдение, а съседите били разпитани, след като станало ясно, че г-н Пари е вършил градинарска работа за тях. Въпреки това местонахождението му останало неизвестно.

Два дни по-късно г-жа Пари направила ужасяващото откритие и веднага отишла в полицията, която провеждала разследване от врата на врата.

Тя потвърдила, че е открила тялото на съпруга си, с когото са били заедно 17 години, след като била насочена от семейното куче.

Полицията отхвърлила версията за самоубийство, тъй като бараката била подредена, а на място не била открита предсмъртна бележка.

"Около 16:30 ч. Ейми се прибрала у дома и не могла да намери Ед. Най-малкият им син бил на горния етаж, което я изненадало, тъй като не очаквала да го завари сам. Колата и работният бус на Ед били паркирани пред къщата, а ключовете и портфейлът му били вътре.", обяснила следователят Сара Кларк, пише "Дейли мейл".

„Тялото беше намерено между бараката и лявата страна на градината. Кучето беше дало знак, че има нещо зад бараката. Ейми отишла да провери и се затичала навън. На място пристигнал полицай Роуз, който потвърдил, че тялото е било заклещено между бараката и оградните панели. Малко след това пристигнали и пожарникари. Градината била подредена, а на място имало видими следи от извършвани градинарски дейности", добавя следовател Кларк.

„В същата зона беше открита трионът със следи от кръв по него."

Полицейското разследване потвърди, че няма съмнения за престъпление или намеса на трети лица, а токсикологичните тестове не установиха наличие на опасни вещества в организма на г-н Пари.

След като разгледа събраните доказателства по време на изслушването в сряда, съдия-следователят Кларк заключи, че г-н Пари не е имал намерение да сложи край на живота си.

„Носел е телефона си и кредитната си карта. Проведени са проверки за евентуални предсмъртни бележки, но според полицейските служители няма данни за умишлено действие.", заяви тя.

"Той е имал успешен собствен бизнес, нямал е дългове, а финансовото му състояние било стабилно. Не е имал предишни опити за самонараняване или самоубийство.

Нямам никакви доказателства, че това е било умишлено. Разполагам с достатъчно доказателства, че градинарството е било обичайно занимание за Ед.", добави Кларк.

Като официално заключение за причината за смъртта, съдия-следователят посочи злополука и добави: „Надявам се, че протоколът и материалите от разследването ще помогнат един ден децата на Ед да получат отговорите, от които се нуждаят."