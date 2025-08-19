Граждани блокираха съда в Нови Сад в знак на протест срещу арестите на протестиращи

Съдебната палата в Нови Сад e блокирана от студенти и граждани, които от ранните часове на днешния ден се събраха на всички входове на сградата, настоявайки за освобождаването на задържаните по време на антиправителствените протести, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Полицията, оборудвана с екипировка за борба с безредиците, се позиционира на няколко входа и периодично пропуска служители вътре, след като по-рано отблъсна част от демонстрантите. Ситуацията пред съда остава напрегната, но засега спокойна, съобщават репортери на място.

Блокадата бе обявена като „акт на съпротива срещу неоснователните арести и правното насилие", след като предната вечер полицията задържа участници в протестите, включително обвинени в нападение над длъжностни лица и опит за убийство. Студентите твърдят, че става дума за „безпочвени арести" и заявиха, че няма да прекратят блокадата, докато всички задържани не бъдат освободени. По думите им, вече е определена 30-дневна мярка „задържане под стража" за 12 техни колеги. Сред участниците в протеста са и опозиционни политици.

Напрежението в Нови Сад ескалира след протеста на 13 август, когато демонстранти нападнаха полицаи и военни от елитното звено „Кобра", ранявайки седем души, четирима от които тежко. По време на инцидента военен подофицер произведе предупредителни изстрели във въздуха. В последвалите дни бяха арестувани шестима души, заподозрени в нападение над членове на звеното, а Висшият съд постанови 30-дневен арест за петима от тях и домашен арест за един.