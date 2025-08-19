Полският президент: Нямаме доверие в Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската новинарска агенция ПАП.

На церемония по назначаването на свои съветници Навроцки каза, че е разговарял в последно време два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, представяйки ясната позиция на Полша за липсата на доверие във Владимир Путин и в Руската федерация като цяло, пише БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Полски представители не получиха покана за срещата.

Навроцки заяви, че ще обсъди мира и сигурността в Украйна по време на срещата си с Тръмп, която ще се проведе на 3 септември.

Той добави, че украинският президент Володимир Зеленски е поканил европейските лидери на разговорите във Вашингтон.

„Президентът Зеленски покани тези европейски лидери, които са днес във Вашингтон. А президентът на Полша е единственият европейски държавен глава, който вече има насрочена среща с президента Доналд Тръмп в близко бъдеще", посочи Навроцки.

Полският държавен глава добави, че поддържа контакт с министър-председателя на Полша Доналд Туск и с правителството.