Световен шампион си тръгва от австрийски тим

Турски механик разби автомобил за 350 000 евро при тест драйв

988
Ферари 488 GTB Снимка: 24 часа архив

Механик от Истанбул е разбил спортен автомобил „Ферари" за над 350 000 евро, след като изгубил контрол над мощното превозно средство по време на тест драйв и се забил в колона на магистрала Е-5 в района на Бююкчекмедже, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Механикът, който по-рано вчера споделил снимки, на които работи по спортния автомобил, решил да го изпробва след направените ремонти, но изгубил контрол над превозното средство и се забил в подпорна колона, докато карал по магистрала Е-5 в Истанбул. Въпреки че след сблъсъка автомобилът се е преобърнал по таван, шофьорът останал напълно невредим.

По информация на „Тюркийе тудей" след катастрофата луксозният автомобил е спрян от движение, тъй като щетите по него са твърде сериозни.

Ферари 488 GTB

