Президентът на Киргизстан смята, че срещата Путин-Тръмп е важна стъпка към укрепване на доверието

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров заяви в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, че срещата му в Аляска с Доналд Тръмп е важна стъпка към укрепване на доверието и намаляване на напрежението в глобален план, съобщи националната новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

По време на разговора двамата лидери обмениха мнения за резултатите от срещата между руския държавен глава Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

Жапаров подчерта, че Киргизстан е убеден, че постигнатото ниво на взаимодействие между Руската федерация и Съединените щати създава допълнителни условия за намиране на мирно решение на украинската криза.

„Киргизстан, като страна, разположена в центъра на Евразия и активно участваща в дейностите на регионалните интеграционни асоциации, отдава изключително значение на укрепването на стабилността в региона и потвърждава готовността си да сътрудничи с Руската федерация в интерес на устойчивото развитие", заяви Садир Жапаров.

В заключение двете страни отбелязаха важността на по-нататъшния обмен на мнения по ключови въпроси от международния и регионалния дневен ред.