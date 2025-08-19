До месец трябва да се конституира Парламентът в Косово

Косовските депутати имат 30 дни от днес, за да конституират парламента, след като Конституционният съд на Косово публикува в косовския Държавен вестник пълното си решение за политическата криза, съобщи косовският вестник "Коха диторе". Следващото продължение на учредителното заседание е насрочено за утре в 11 ч. местно време, като на него се очаква да се гласува за председател на парламента и неговите заместници.

На 8 август Конституционният съд на страната даде срок от 30 дни за избирането на председател на косовския парламент чрез явно гласуване, като постанови, че една кандидатура за поста може да бъде гласувана до три пъти.

В решението на Съда се посочва още, че всички депутати трябва да участват в гласуването и че работата на парламента трябва да започне от тази точка в дневния ред на парламента, на която и блокира – избора на председател, информира "Коха диторе".

В Косово на 9 февруари се проведоха парламентарни избори, но от тогава страната е в политическа криза, тъй като нито една от партиите в косовския парламент не разполага с мнозинство от 61 гласа, за да бъде одобрен министър-председател и правителство. Депутатите проведоха 54 неуспешни опита да конституират парламента от 15 април насам, пише БТА.