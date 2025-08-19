„Кралицата на кетамина“ ще се признае за виновна за смъртта на Матю Пери

Жена, известна като „Кралицата на кетамина", се съгласи да се признае за виновна в разпространение на наркотици, които в крайна сметка са довели до смъртта на актьора от „Приятели" Матю Пери, съобщи Би Би Си.

42-годишната Джасвин Санга ще пледира виновна по пет обвинения в Лос Анджелис, включително за разпространение на кетамин, довело до смърт или сериозни телесни увреждания, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Три от обвиненията са свързани с разпространение на кетамин, а едно – с поддържане на помещение, използвано за наркотрафик. Санга може да получи максимална присъда от 65 години федерален затвор.

Американката, която има двойно – американско и британско – гражданство, първоначално беше обвинена в девет престъпления. Федералните прокурори определиха дома ѝ в Лос Анджелис като „център за разпространение на наркотици" и при обиск откриха десетки флакони с кетамин, пише bTV.

Санга е сред петимата души, включително лекари и асистентът на актьора, които според американските власти са доставяли кетамин на Пери, като са се възползвали от наркотичната му зависимост с цел печалба, което е довело до смъртта му от предозиране.

Останалите са д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, двама лекари, които са продавали кетамин, Кенет Ивамаса, който е работил като личен асистент на Пери и е помагал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора и Ерик Флеминг, който е продавал на Пери кетамин, получен от Санга.

Матю Пери беше открит мъртъв в джакузито в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Аутопсията установи, че причината за смъртта му са остри ефекти от кетамин.

Всички петима обвиняеми по случая са приели да се признаят за виновни. Делото срещу Джасвин Санга беше отлагано няколко пъти, като началото му е насрочено за следващия месец.

Очаква се Санга да се яви във федералния съд в близките седмици, за да направи официално самопризнание като част от постигнатото споразумение с прокуратурата.

Санга ще се признае за виновна и за продажбата на кетамин на мъж на име Коди МакЛъри през август 2019 г., който е починал няколко часа след покупката от предозиране с наркотици, според Министерството на правосъдието.

Според федералните власти тя е доставяла кетамин от „складчето” си в Северен Холивуд от поне 2019 г., като според обвинителния акт е работила с известни личности и клиенти от високите кръгове.

В социалните медии 42-годишната Джасвин Санга е показвала екстравагантен начин на живот, включващ партита и пътувания до Япония и Мексико.