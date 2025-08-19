ООН: През 2024 г. са били убити повече хуманитарни работници, отколкото когато и да било

По данни на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA, на латиница) през миналата година са били убити повече хуманитарни работници, отколкото когато и да било, съобщи ДПА.

През 2024-та са изгубили живота си общо 383 хуманитарни работници - с около една трета повече от предходната година, съобщи агенцията по повод Световния ден на хуманитарната помощ.

Освен това 308 души са били ранени, 125 - отвлечени, а 45 - арестувани.

Тенденцията се запазва и през тази година: до средата на август 265 хуманитарни работници вече са били убити, докато са били на служба или у дома. Най-смъртоносните места досега през 2024 г. са ивицата Газа и Судан.

"Дори едно нападение срещу колега хуманитарен работник е нападение срещу всички нас и срещу хората, на които служим", заяви координаторът на ООН за спешната помощ Том Флетчър.

Той нарече мащаба на насилието "срамно обвинение за международното бездействие и апатия".

Международният комитет на Червения кръст заяви: "Всяко нападение е тежко предателство към човечеството."

Хуманитарният персонал работи в организации за помощ, които реагират на войни, конфликти или природни бедствия, като се започне от агенциите на ООН и се стигне до организации като Червения кръст. Повечето от тях са местни служители, които познават културата и условията в кризисните региони. Съгласно международното право хуманитарният персонал трябва да бъде защитен. През 2024 г. Съветът за сигурност на ООН потвърди в резолюция, че държавите членки са длъжни да защитават хуманитарните работници и да разследват всяко нападение. Въпреки това извършителите рядко биват подвеждани под отговорност, посочва ДПА, цитирана от БТА.