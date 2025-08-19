На изложба в Париж показват неосъществени проекти на Кристо и Жан-Клод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неосъществени проекти на Кристо и Жан-Клод ще бъдат представени в изложбата в Париж тази есен, в рамките на отбелязването на 40-ата годишнина от опаковането на Пон Ньоф, съобщиха от Фондация "Кристо и Жан-Клод".

Както БТА писа, от 6 септември до 30 октомври Фондация „Кристо и Жан-Клод" ще представи „Кристо и Жан-Клод: Парижки проекти" – изложба на открито, инсталирана по бреговете на река Сена. Ще бъдат представени както осъществени, така и неосъществени проекти на двойката, уточнява прессъобщение на фондацията.

Сред тях са „Опаковането на военното училище" (1961 г.) – изключително личен проект за Жан-Клод, чийто приемен баща генерал Жак де Гийбон е служил там. Училището от 18 век щяло да бъда опаковано с 10 000 квадратни метра брезент и над 200 000 метра въжета и кабели.

След другите идеи са „Опаковани дървета, проект за Шанз-Елизе" (1969 г.), който щял да превърне кестените по булеварда в блестящи скулптури, отразяващи зимната светлина.

„Опакованият мост" (Проект за Пон Александр III, Париж), (1972 г.) напомня, че преди да изберат Пон Ньоф, Кристо и Жан-Клод обмисляли да опаковат този богато украсен мост в стил Бел епок.

„Кристо и Жан-Клод живееха за своите проекти и изложбата подчертава колко важна роля е изиграл за тях Париж", казва Владимир Явашев, племенник на Кристо и директор на проектите на двойката. "Специални благодарности на град Париж – смел лидер в културата, за това, че направи събитието възможно", допълва Явашев.